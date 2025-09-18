پخش زنده
دومین جلسه کمیته مشترک فرهنگی و پیشگیری، مشارکتهای مردمی و فضای مجازی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش به ریاست اداره بهزیستی کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این جلسه بر ضرورت شیوعشناسی اعتیاد، اجرای برنامههای توانمندسازی و آگاهسازی والدین و دانشآموزان و تقویت رویکردهای پیشگیرانه در مدارس جزیره تأکید شد.
با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، در این نشست برنامههای متنوعی در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد دانشآموزان بررسی شد.
اداره بهزیستی کیش به عنوان محور اصلی فعالیتهای پیشگیرانه، بر ضرورت شیوعشناسی اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در جزیره و تدوین بستههای آموزشی توانمندسازی برای دانشآموزان و والدین تأکید کرد.
اعضای کمیته بر اجرای طرحهای آگاهسازی در مدارس، ارتقاء مهارتهای فرزندپروری، مشاورههای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی با مشارکت آموزش و پرورش و سایر نهادها توافق کردند.