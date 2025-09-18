مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در استان اصفهان تاکید کرد و گفت: ۲۰۰۰ جاذبه گردشگری طبیعی، ۱۷۶۰ جاذبه تاریخی، حدود ۷۰ بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی و ۴۵۹ هتل در این استان وجود دارد که می توان با توجه به آن، طرح های سرمایه گذاری را تعریف و اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمیدرضا فولادگر نماینده ادوار مجلس و مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و آقای خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان اصفهان را تشریح و درباره آن تبادل نظر کردند.

مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: برگزاری این رویداد نشان داد که اکنون کشور به سمت سرمایه‌گذاری و سازندگی پیش می‌رود و باید با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، زمینه حضور مردم را در اقتصاد فراهم کرد.

آقای حمیدرضا فولادگر، برخی از ویژگی های استان اصفهان را برشمرد و افزود: این استان در مرکز کشور واقع است و اقلیم چهارگانه‌ و چهار فصل، اقلیم‌های طبیعی متفاوت، جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی، پیشینه تمدنی از ویژگی های این استان است.

وی، گردشگری سلامت را به عنوان یکی از محورهای اصلی جذب سرمایه در استان اصفهان بیان و اضافه کرد: حدود ۷۰ بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی و درمانی در استان اصفهان وجود دارد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰۰۰ جاذبه گردشگری طبیعی در استان اصفهان وجود دارد، گفت: ۱۷۶۰ جاذبه تاریخی در این استان داریم که ۹ درصد آن ثبت شده بین المللی است و در این استان ۲۷۸ محصول صنایع دستی ثبت شده است که تقریباً بیش از ۷۰ درصد از کل صنایع دستی کشور است.

فولادگر با اشاره به اینکه استان اصفهان، ۴۵۹ هتل و ۱۴ تفاهمنامه خواهر خواندگی با شهر‌های مختلف دنیا دارد، افزود: وجود صنایع فلزی، ساختمانی، پتروشیمی، نساجی و پوشاک و حمل و نقل از دیگر قابلیت های استان اصفهان است که جاذبه برای سرمایه‌گذاری دارد.

وی همچنین بر لزوم تامین مالی، برداشتن موانع سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار تاکید کرد.

مشاور هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مشکلات استان اصفهان هم اشاره کرد و گفت: کمبود منابع آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا از جمله این مشکلات است که می توان با جذب سرمایه گذاری لازم و انجام طرح هایی از جمله اصلاح الگو‌های کشت، اصلاح الگو‌های آبیاری و تغییر روش‌های کشت که آب کمتری مصرف می‌کنند استفاده از انرژِ های تجدیدپذیر، این تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.

