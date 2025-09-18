پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه یمن با صدور بیانیهای تأکید کرد: جنایات اسرائیل صنعا را از مواضع حمایتی خود از غزه باز نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت خارجه یمن در بیانیهای با تاکید بر تداوم مواضع خود در حمایت از مردم مظلوم غزه، گفت: جنایات (رژیم) اسرائیل صنعا را از مواضع حمایتی خود از غزه باز نخواهد داشت و توانمندیهای آن را محدود نخواهد کرد بلکه بر شدت عملیات نظامی حمایتی از غزه افزوده خواهد شد.
وزارت خارجه یمن در این بیانیه خطاب به جامعه بینالمللی، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به بندر الحدیده در غرب یمن را محکوم کرد.
این بیانیه میافزاید: (رژیم) اسرائیل از ماه ژوئیه گذشته به طور نظاممند غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در یمن را هدف قرار داده است.
وزارت خارجه یمن در ادامه این بیانیه، افزود: رژیم اشغالگر با حمله به بنادر حیاتی الحدیده، رأس عیسی و الصلیف یمن که چند بار مورد حمله قرار گرفتهاند، قصد دارد رنج مردم یمن را مضاعف کند چرا که در میدان نظامی شکست خورده است.
این وزارتخانه در پایان این بیانیه تاکید کرد: بندر الحدیده شریان حیاتی میلیونها شهروند یمنی است و حدود ۸۰ درصد از نیازهای کشور شامل غذا، دارو، سوخت و کالاهای اساسی از طریق این بندر تأمین میشود.