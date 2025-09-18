به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا حاجیونی افزود: فوریت‌های پزشکی استان با ۵۷ پایگاه شهری و جاده‌ای در گستره استان فعالیت دارد و در کنار آن اورژانس هوایی، موتوری داریم و یک تیم برای حوادث در فرودگاه مستقر است.

وی اضافه کرد: تا کنون ۱۰۲ هزار تماس تلفنی هم استانی را داشته‌ایم که از این شمار ۲۲ هزار و ۵۰۰ تماس منجربه ماموریت شده و بالغ بر ۳۰ درصد یعنی بیش از ۷ هزار مورد تصادف جاده‌ای و حوادث ترافیکی بوده است بعد از آن بیشترین را حوادث قلبی و به ترتیب بیماری‌های دیگر است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهربیان داشت: استانداردی که در کشور برای رسیدن اورژانس بربالین مصدوم تعیین شده در مناطق شهری زیر ۸ دقیقه و در جاده‌ها زیر ۱۵ دقیقه است که در استان زیر هفت و نیم دقیقه و در جاده‌ها زیر ۱۲ دقیقه است و فاصله استاندارد پایگاه‌های اورژانس در کشور زیر ۵۰ کیلومتر است که در استان ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر است.