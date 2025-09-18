همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی، برگزیدگان یازدهمین کنگره ملی شعر «توس تا نیشابور» در مشهد معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی دیشب در این مراسم گفت: برگزاری یازدهمین کنگره از توس تا نیشابور می‌تواند به بازشناساندن اندوخته‌های فرهنگی و هنری این منطقه کمک کند.

حسین مسگرانی خراسان را سرزمینی پرآوازه در عرصه علم و ادب و فرهنگ ایران زمین و خاستگاه فردوسی و یاران خراسانی رهبر معظم انقلاب دانست و اضافه کرد: نفوذ معنوی کلام شاعران بزرگ این سرزمین کهن در جای جای سرزمین پهناور ایران مشهود است و آوازه شهرت آنان از فراسوی مرز‌های ایران به سرزمین‌های دیگر رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد برگزاری کنگره شعر «توس تا نیشابور» زمینه ساز توجه بیشتر به حوزه شعر و ادبیات خراسان رضوی و معرفی ظرفیت‌های این بخش به نسل جوان و تقویت جریان‌های فعال در عرصه فرهنگ و ادب استان شود.

فرماندار مشهد نیز در این آیین با اشاره به وجود مضجع شریف ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) گفت: برکت وجود بارگاه منور رضوی در این دیار و وجود ادیبان و اهالی برجسته فرهنگ و ادب و هنر خراسان در طول تاریخ، ظرفیت بی بدیلی برای این منطقه ایجاد کرده که می‌توان با بازشناساندن آنان به جامعه فرصت مغتنمی برای عرضه تولیدات آثار فرهنگی و هنری برجسته فراهم نمود.

سید حسن حسینی افزود: تبیین شخصیت و سیره حضرت رضا (ع) در ارتقای فرهنگ اجتماعی جامعه موثر است، اهالی ادب و فرهنگ در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند، بر این اساس؛ ما نیز وظیفه داریم تا از بزرگانمان قدردانی به عمل آوریم.

دبیر علمی کنگره شعر «توس تا نیشابور» نیز در این مراسم گفت: ۷۰۰ اثر از ۲۲۰ شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه این دوره رسید.

یوسف بینا افزود: اگر چه موضوع فراخوان آزاد بود، اما تعداد در خورتوجهی از شعر‌ها با حال و هوای ملی میهنی و توجه به هویت ایرانی اسلامی به دبیرخانه ارسال شده بود.

وی اضافه کرد: داوری آثار توسط هیات داوران در ۲ مرحله انجام گرفت که در مرحله اول، آثار پالایش شده و ۵۵ شاعر به مرحله دوم راه یافتند. از میان آنان سه شاعر برگزیده بدون رتبه‌بندی و پنج شاعر شایسته قردانی نیز بدون رتبه‌بندی انتخاب شدند.

دبیر علمی کنگره شعر توس تا نیشابور اظهار کرد: محمد کاظم کاظمی، مهدی آخرتی و سید حسین سیدی اعضای هیات داوران این دوره از کنگره بودند.

بینا ادامه داد: شایستگان تجلیل در این رویداد شامل «مهران پوپل» از مشهد، «قاسم بای» از استان گلستان، «الهه بیات مختاری» از مشهد؛ «فرزانه میرزاخانی» از کهگیلویه و بویراحمد و «فاطمه سلیمان پور» از قم بودند.

وی برگزیدگان یازدهمین کنگره شعر «توس تا نیشابور» را «مجتبی صفدری» از گیلان، «فرزاد رحیمی» از لرستان و «سجاد حیدری قیری» از فارس اعلام کرد.

در پایان این کنگره نیز از استاد «محمد نیک خورمیزی» و «محمودرضا آرمین» از شاعران و پیشکسوتان عرصه ادب در خراسان رضوی قدردانی شد.