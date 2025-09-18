مردم میتوانند گوشت مرغ منجمد را با قیمت تنظیم بازار خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست توسعه بازرگانی و بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از امروز در فروشگاههای افق کوروش شهر یاسوج حدود ۵ تن مرغ منجمد توزیع میشود. محمد تابش فر قیمت هر کیلو مرغ منجمد را ۸۹ هزار تومان اعلام کرد و افزود: همچنین در دو روز آینده هم نزدیک پنج تن مرغ منجمد دیگر در فروشگاههای افق کوروش در شهرستان بویراحمد توزیع میشود. تابش فر اضافه کرد: در شهریورماه امسال حدود ۶۰ تن مرغ منجمد توزیع شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته حدود۲۰ درصد افزایش داشته است. وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۱۰ تن مرغ منجمد در استان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته این رقم حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.