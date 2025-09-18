به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،داریوش فرمانی گفت: تمام مراکز اقامتی، پذیرایی و گردشگری استان آماده میزبانی از مسافران و گردشگران هستند و امکانات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به میهمانان فراهم شده است. وی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در جغرافیای فرهنگی ایران افزود: کرمانشاه با سابقه‌ای چند هزار ساله، یکی از کهن‌ترین و مهم‌ترین شهرهای فرهنگی و تاریخی کشور به شمار می‌آید.

وجود آثار ارزشمند و منحصر به فرد همچون طاق‌بستان، بیستون، معابد تاریخی و آثار ثبت‌شده جهانی، هر ساله هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به این دیار می‌کشاند.

فرمانی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت گردشگری کرمانشاه تنها محدود به جاذبه‌های تاریخی نیست، گفت: این استان از نظر طبیعی نیز بسیار غنی و متنوع است. مناظر کوهستانی، باغ‌های سرسبز، چشمه‌های طبیعی و چشم‌اندازهای بکر، کرمانشاه را به مقصدی ایده‌آل برای گردشگران تابستانی تبدیل کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یادآور شد: شرایط اقلیمی در روزهای پایانی شهریورماه با هوای معتدل و مناظر دل‌انگیز، فرصت مناسبی برای تجربه سفری آرام، لذت‌بخش و خاطره‌انگیز برای مسافران به وجود آورده است.

این زمان بهترین فرصت برای گردشگرانی است که به دنبال بهره‌بردن از آرامش طبیعت در کنار بازدید از آثار تاریخی هستند. فرمانی با تأکید بر اینکه کرمانشاه پیوندی عمیق میان تاریخ و طبیعت ایجاد کرده است، افزود: این ویژگی خاص سبب می‌شود که سفر به کرمانشاه نه تنها بازدیدی از آثار تاریخی و فرهنگی باشد، بلکه تجربه‌ای اصیل و ماندگار از زندگی در دل طبیعت و فرهنگ ایرانی به شمار رود.

وی تصریح کرد: هدف ما فراهم آوردن شرایطی است که گردشگران با خاطراتی خوش و تجربه‌ای متفاوت استان را ترک کنند. بدون شک حضور گردشگران در کرمانشاه علاوه بر رونق اقتصادی، موجب معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی این استان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در پایان گفت: با آمادگی کامل همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی، کرمانشاه آماده استقبال گرم از مسافران و گردشگران است تا پایان‌بخش تابستان آنان با سفر به این دیار تاریخی و سرسبز همراه با خاطراتی ماندگار شود