پیشنهاد طب سنتی برای تقویت استخوان و مفاصل نسخههای فراوانی را شامل میشود که یکی از آنها ترکیب کشمش با چند ماده طبیعی دیگر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تقویت استخوان و مفاصل همیشه نیاز به داروهای آزمایشگاهی ندارد در واقع داروهای طبیعی جایگزینی که به عنوان مکمل و درمان اصلی در طب سنتی وجود دارند میتوانند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی باشند.
از آنجا که استخوانها و مفاصل، بدن را حمایت میکنند بنابراین بسیار حائز اهمیت است که به هرگونه ناراحتی و بیماری که آنها را تحت تاثیر قرار میدهد و از انجام فعالیتهای روزمره جلوگیری میکند توجه شود.
تقویت استخوان و مفاصل با ترکیبات گیاهی
مواد اولیه:
۲ ق غ تخم کدو تنبل
۲ ق غ دانه کنجد
۲ ق غ ژلاتین
۵ ق غ بذر کتان
۳ ق غ کشمش
۱ فنجان عسل
نحوه آمادگی نسخه گیاهی تقویت استخوان و مفاصل:
ابتدا تخمها را داخل مخلوط کن بریزید بعد ژلاتین، کشمش، عسل را به آن بیفزایید سپس مواد را با سرعت زیادی ۲ تا ۳ دقیقه ترکیب کنید تا مخطوط یکنواختی بدست بیاید؛ وقتی آماده شد مخلوط را داخل ظرف دربستهای بریزید و داخل فریزر قرار دهید.
نحوه مصرف:
ترجیحا این نوشیدنی را با شکم خالی میل کنید، اگر بخواهید قبل از شام و نهار هم میتوانید میل کنید.
برای تاثیر گذاری بیشتر مدت زمان بیشتری آن را نگه دارید.
این نسخه را میتوانید در نصف فنجان آب گرم حل کنید تا راحتر بنوشید.
میتوانید این دارو را بیشتر از دو ماه درفریزر نگه دارید.
چند پیشنهاد دیگر برای تقویت استخوان و مفاصل:
برای بهینه سازی نتایج حاصل از این درمان طبیعی حفظ عادات غذایی خوب مهم است. به همین منظور پیشنهاد میکنیم:
مصرف الکل، غذاهای مضر، سدیم، شکر را محدود کنید.
از میوه ها، سبزیجات، گوشت غلات بیشتر استفاده کنید.
شیرهای گیاهی ترجیحا غنی شده با کلسیم، منیزیم که استخوانها و مفاصل را تقویت میکند بنوشید.
اگر التهاب و احتباس مایعات دارید مقدار زیادی آب و نوشیدنی ادرار آور بنوشید.
ودر آخر رژیم خود را باتوجه به تواناییهای فیزیکی مکمل قراردهید.