خراسان جنوبی، غنی از ظرفیت برای توسعه اقتصادی کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خراسان جنوبی هم از نظر ذخایر معدنی و هم به لحاظ موقعیت مرزی با افغانستان، ظرفیتهای بیبدیلی برای توسعه اقتصادی کشور دارد.
.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمد اتابک در دیدار نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت تجارت مرزی افزود: افغانستان بیش از ۷۰ درصد نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکند و خراسان جنوبی به دلیل همجواری و روابط حسنه با این کشور، میتواند به کانون اصلی صادرات ایران به افغانستان تبدیل شود.
وی گفت: تجارت اثر مستقیم بر سفره مردم دارد لذا در کنار توسعه معادن و صنایع معدنی که اشتغال پایدار ایجاد میکند، نباید از ظرفیتهای تجاری استان غفلت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاست دولت چهاردهم توسعه روابط اقتصادی با همسایگان است و خوشبختانه با افغانستان توافقات مهمی شکل گرفته که میتواند آینده تجارت و سرمایهگذاری در خراسان جنوبی را روشنتر کند.
اتابک در ادامه با اشاره به سالگرد حادثه معدن طبس گفت: این حادثه غمانگیز نشان داد در کنار بهرهبرداری اقتصادی از معادن، توجه به مسائل ایمنی و رعایت مسئولیتهای اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: ما باید معادن را به سمت استانداردهای ایمنی سوق دهیم تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از دستگاههای مختلف در رسیدگی به وضعیت خانوادههای جانباختگان حادثه معدن طبس افزود: هیچ اقدامی جای خالی آن عزیزان را پر نمیکند، اما تلاش برای ارتقای ایمنی و حفظ کرامت نیروی کار در اولویت برنامههای ما قرار دارد