نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت گفت: بعثه مقام معظم رهبری از تعامل با تشکلهای فعال بینالمللی حوزههای علمیه استقبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، نخستین جلسه از سلسله نشستهای «تعامل» در حوزه حج، به میزبانی حوزه نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت و با همکاری معاونت بینالملل حوزههای علمیه، در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، با قدردانی از حضور نمایندگان تشکلها و مؤسسات فعال حوزوی در عرصه بینالملل، گزارش فعالیتها و پیشنهادات آنان را مورد توجه قرار داد و از ارائه گزارشهای مثبت و مفید استقبال کرد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با تأکید بر نقش حج به عنوان فریضه مورد عنایات امام زمان (عج)، افزود: شرایط برگزاری حج نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است.
وی سهمیه حج جمهوری اسلامی ایران بر اساس جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور، هشتاد و پنج هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت کشور به حدود ۹۰ میلیون نفر، ضروری است سهمیه حج ایران متناسب با این رشد جمعیتی، افزایش یابد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، گفت: سالهاست ثبتنامکنندگان در انتظار تشرف به زیارت خانه خدا هستند و همچنان در نوبت اعزام قرار دارند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب سه استطاعت مالی، طریقی و جسمی را به عنوان پیشنیازهای زائران حج برشمرد و رعایت استطاعت و سلامت جسمی را از عوامل مهم در کاهش تعداد فوتیها در ایام حج دانست.
وی درباره برنامههای فرهنگی افزود: طرح مودت برای زائران زباندان با همکاری معاونت فرهنگی در حال اجراست و باید بیش از پیش از ظرفیت تشکلهای بینالمللی حوزه بهرهمند شویم.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت همچنین از تشکیل دو کاروان ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد که پس از طی مراحل ثبتنام، همانند زائران داخل کشور، از کشورهایی که مقیم هستند به حج اعزام خواهند شد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با قدردانی از همه دستاندرکاران حج، دستور پیگیری برخی از پیشنهادات مطرح شدۀ نمایندگان تشکلها و مؤسسات بینالمللی به معاونان بعثه مقام معظم رهبری صادر و از حضور نمایندگان تشکلهای بین المللی حوزه و همکاریهای معاون بین الملل حوزههای علمیه قدردانی و تشکر کرد.
همچنین در این نشست، یاد و خاطره شهدای فاجعه منا و مسجد الحرام در سل ۱۳۹۴ که در آستانه دهمین سالگرد شهادت آنان هستیم گرامی داشت و علو مراتب و مقام این میهمانان خانه خدا را خواستار شد.