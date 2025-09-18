پخش زنده
امروز: -
کشت هندوانه پاییزه در ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی دهستان گابریک شهرستان جاسک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک گفت: کشت هندوانه پاییزه در این شهرستان تا اوایل مهر ادامه دارد.
رحمتاله عباسی راونگی افزود: کشت این محصول با هدف بهرهوری از ظرفیتهای کشاورزی منطقه و تامین بخشی از نیاز بازار در فصل خارج از برداشت صورت میگیرد.
وی گفت: با توجه به شرایط دشوار منابع آبی، استفاده بهینه از منابع موجود و انتخاب روشهای کشت مناسب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک گفت: پیشبینی میشود محصول برداشتشده از نیمه دوم آذر تا اوایل دیماه به بازار عرضه شود.
عباسی راونگی افزود: هندوانه بیشتر در مناطق کروچ، گرندو و کنتگی دهستان گابریک کشت میشود.