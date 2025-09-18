تغذیه مناسب در دوران کودکی نقش بسیار مهمی در رشد مغز، بهبود عملکرد شناختی و افزایش توانایی تمرکز دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سال‌های اولیه زندگی، به‌ویژه در پنج سال اول، دوره‌ای بحرانی برای رشد عصبی کودک است و دریافت ریزمغذی‌ها و درشت مغذی‌های کلیدی در این زمان، می‌تواند اثرات بلند مدتی بر ظرفیت ذهنی و تحصیلی او داشته باشد.

اسید‌های چرب امگا-۳ (DHA و EPA)

اسید‌های چرب بلند زنجیره امگا-۳، به ویژه DHA، از اجزای اصلی غشای سلول‌های عصبی و برای رشد و عملکرد مغز ضروری هستند.

مطالعات نشان داده است که مصرف کافی DHA در کودکان می‌تواند موجب بهبود حافظه، تمرکز و کاهش رفتار‌های بیش فعالانه شود.

منابع غذایی: ماهی‌های چرب (مانند سالمون و ساردین)، روغن کتان، گردو، تخم‌مرغ‌های غنی شده؛ مصرف حداقل ۲ وعده ماهی در هفته برای کودکان بالای ۲ سال توصیه می‌شود.

آهن و تأثیر آن بر یادگیری

کمبود آهن، شایع‌ترین کمبود تغذیه‌ای در کودکان است و با اختلال در عملکرد مغزی، اُفت حافظه کوتاه مدت و کاهش توجه همراه است.

منابع غذایی آهن: گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، زرده تخم‌مرغ، غلات غنی شده.

مصرف ویتامین C همراه منابع گیاهی آهن می‌تواند جذب آن را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

ویتامین‌های گروه B، به ویژه B۶، B۱۲ و فولات

این ویتامین‌ها در ساخت انتقال دهنده عصبی نقش دارند و کمبودشان می‌تواند باعث خستگی ذهنی، بی قراری و ضعف تمرکز شود.

منابع غذایی: تخم مرغ، گوشت، ماهی، سبزی‌های برگ سبز، لبنیات.

یُد: عنصر کلیدی در تکامل مغزی

کمبود یُد به ویژه در سال‌های اولیه زندگی، منجر به کاهش ضریب هوشی و بروز اختلالات یادگیری می‌شود.

منابع غذایی: نمک یددار، ماهی، لبنیات، تخم‌مرغ.

نقش تغذیه در اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی (ADHD)

برخی شواهد حاکی از آن است که رژیم غذایی سرشار از قند‌های ساده، مواد افزودنی (مانند رنگ‌های مصنوعی) و چربی‌های ترانس می‌تواند رفتار‌های بیش فعالانه را تشدید کند.

پیشنهاد می‌شود رژیم کودک شامل موارد زیر باشد:

کربوهیدرات‌های پیچیده مانند نان سبوس دار و جو دوسر

پروتئین کافی در هر وعده غذایی

حذف نوشابه و اسنک‌های فرآوری شده

مکمل‌ها چه زمانی لازم است؟

در کودکانی که رژیم غذایی متنوع دارند، معمولاً نیازی به مکمل نیست؛ با این حال در موارد زیر ممکن است مکمل تجویز شود:

بدغذایی شدید

محدودیت‌های رژیمی (مثلاً رژیم وگان)

بیماری‌های خاص یا شرایط پزشکی خاص

مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه پیش از مصرف هرگونه مکمل ضروری است.

برای بهبود عملکرد مغزی و افزایش تمرکز کودکان، رژیم غذایی باید سرشار از ریزمغذی‌های کلیدی مانند آهن، یُد، ویتامین‌های گروه B و اسید‌های چرب امگا-۳ باشد.

همچنین، پرهیز از مصرف بیش از حد قند‌های ساده، غذا‌های فرآوری شده و مواد افزودنی نیز ضروری است. والدین با فراهم کردن یک رژیم غذایی متنوع، طبیعی و مغذی، می‌توانند به شکل موثری از رشد ذهنی فرزندان خود حمایت کنند.

«زهرا مغدانی» کارشناس ارشد تغذیه گروه بالینی دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز