به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری دومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری، فرصت ثبت نام تشکل‌های خیریه در این رویداد ملی تا ۱۵ مهرماه سال جاری تمدید شد.

بر این اساس، عموم تشکل‌های خیریه که از وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، فراجا و کمیته امداد مجوز فعالیت دارند، می‌توانند تا تاریخ یاد شده با مراجعه به صفحه اصلی سایت نشان نیکوکاری، برای ثبت نام اقدام کنند.

گفتنی است تاکنون بیش از چهار هزار تشکل خیریه در این جشنواره ثبت نام کرده‌اند.