در آستانه مهر تحصیلی، دو طرح آموزشی و ورزشی در شهرستان لنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با حضور خان محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور مدرسه ۶ کلاسه معصومه جعفری باغبهادران و سالن ورزشی شهدای دانش آموز زرین شهر افتتاح شد.

مدرسه زنده یاد معصومه جعفری با ۶ کلاس درس، ۸۱۰ مترمربع زیربنا برای دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایی به بهره برداری رسید.

این مدرسه با مشارکت مرحوم حاج پنجعلی آقایی و اداره کل نوسازی مدارس استان ساخته شده است.

معاون رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در این مراسم مدارس را دروازه‌ی امید برای پیشرفت آیندگان دانست.

خان محمدی همچنین به قوانین مولد سازی و ساخت و ساز مدارس اشاره‌ای کرد و گفت به نظر می‌رسد در این مسیر اراده‌ها باید قویتر شود.

وی به دانش آموزان بشارت داد که سالن ورزشی شهدای دانش آموزبه صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد.

سپس خدیجه آقایی همسر زنده یاد خیر مدرسه ساز نیز سخنانی در باب خیرخواهی گفت و پسرانش را رهرو راه مدرسه سازی معرفی کرد.

در ادامه سالن ورزشی شهدای دانش آموز زرین شهر با زیر بنای ۱۱۲۰ متر مربع و فضا‌های جنبی آن افتتاح شد.

بازدید از طرح‌های این شهرستان به همراه نماینده مجلس و فرماندار از جمله برنامه‌های این سفر بود.