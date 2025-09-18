توزیع ۷۰۰ بسته آموزشی به دانشآموزان خوشاب
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ۷۰۰ بسته آموزشی بین دانشآموزان خوشاب توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،حسن خالقی، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خوشاب، در این مراسم از کمکها و حمایتهای بیدریغ مسئولان و خیران قدردانی کرد وگفت:این بسته ها شامل لوازم تحریر و کیفهای مدرسه برای ۷۰۰ دانشآموز نیازمند شهرستان است.
وی همچنین به رشد چشمگیر کمکهای مردمی و خیران در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹، جمعآوری زکات واجب و فطریه در شهرستان خوشاب مبلغ ۴۱ میلیون تومان بوده است، اما در سال ۱۴۰۳ این مبلغ به ۴۱۳ میلیون تومان افزایش یافت..
خالقی افزود: در حوزه کمکهای نقدی به ایتام و مددجویان، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۳۲ میلیون تومان واریز شد که این مبلغ در سال ۱۴۰۳ به ۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید، که نشاندهنده همدلی و حمایت بیشتر مردم از خانوادههای نیازمند است.