به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: هم‌افزایی، ارتقای انسجام نظام بازرسی، بررسی چالش‌های حوزه پاسخگویی به شکایات، و تبیین نقش دفاتر بازرسی در بهبود عملکرد نظام سلامت از مهترین اهداف این اجلاس است.

دکتر حسین قربانی افزود : بازرسی باید گام‌به‌گام تقویت شود و نقش آن به‌عنوان بازوی توانمند نظام سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: بازرسی و نظارت مؤثر می‌تواند با باز کردن گره‌های بروکراتیک و حذف فرآیند‌های زائد، اعتماد عمومی را جلب کند و کارایی نظام اداری را افزایش دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از آغاز ساخت بیمارستان‌های جایگزین شهید یحیی نژاد و شهید بهشتی بابل تا پایان سال جاری خبر داد

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شفاف سازی یکی از برنامه‌های مهم و راهبردی وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی است و این زمینه‌ای برای حکمرانی مطلوب است.

ریحانی افزود: شفاف سازی برای مردم و رسانه‌ها نه تنها زمینه‌ای برای رضایتمندی مردم است بلکه احکمرانی خوب را در جامعه نهادینه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور باید شفاف سازی را در جنبه‌های مختلف به خصوص اجرای قانون برای شهروندان و افکار عمومی به درستی شفاف سازی کنند.

ریحانی افزود:همه شهروندان و کارکنان می‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و با در نظر گرفتن انصاف و حقیقت شکایت‌های خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه دفتر بازرسی پناهگاه امنی برای مردم محسوب می‌شود گفت: آموزش در دفتر بازرسی‌های دانشگاه علوم پزشکی دارای جایگاه ممتازی است که نباید از این مهم غافل شد.

ریحانی افزود: این اجلاس، گامی مؤثر در جهت ارتقای ساختار‌های بازرسی و پاسخگویی به شکایات در حوزه سلامت کشور محسوب می‌شود و دستاورد‌های آن در قالب میثاق‌نامه تدوین و در اختیار مدیران دفاتر بازرسی قرار می‌گیرد.