به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و‌رفع موانع تولید مشکلات پیش روی شش واحد تولیدی بررسی شد.

استاندار در این جلسه با تاکید بر عزم دولت برای رفع موانع تولید و همکاری با بخش خصوصی گفت: برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی علاوه بر جلسات رسمی کارگروه، جلسات کارشناسی نیز قبل از این جلسات رسمی برگزار می‌شود.

یدالله رحمانی با بیان اینکه طی سال جاری تاکنون ۳۲جلسه کارگروه رفع موانع تولید برگزار شد، افزود: برای بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی در استان و ارائه راهکار برای رفع لین مشکلات دو برابر جلسات رسمی معادل ۶۵ جلسه نیز جلسات کارشناسی برگزار شد.

رحمانی با بیان اینکه در این جلسات مشکلات ۱۳۶واحد تولیدی پیگیری شد، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۵۵ درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد مصوبات کارگروه‌های رفع موانع تولید امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش یافته است. اضافه کرد: طی امسال ۳۷۱ مصوبه در کارگروه تصویب شده که ۲۸۷مصوبه اجرایی و منجر به رفع مشکلات واحد‌های تولیدی شده است.

استاندار به برخی از طرح‌های بزرگ بررسی شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری اشاره و ادامه داد:رفع موانع پتروشیمی گچساران، بیو اتانل باشت، کارخانه قند و کارخانه تولید ایزوگام و قیر، کشتارگاه مکانیزه مرغ با تکنولوژی پیشرفته و رفع موانع طرح‌های مختلف صنعتی، گردشگری، کشاورزی از دستاورد‌های این جلسات بود.

رحمانی گفت: در یکسال گذشته کارگروه تسهیل در حوزه توسعه زیرساختها، تامین سوخت واحد‌های بزرگ صنعتی و کارخانجات بزرگ مثل کارخانه های سیمان یاسوج و مارگون، تامین آب پتروشیمی دهدشت و استمهال بدهی واحد‌های تولیدی فعال بوده است.