رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری راهپیمایی جمعه خشم، ۲۸ شهریورماه در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلام احمدرضا غلامی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که «میدان، میدان حق و باطل است»، اعلام کرد: مردم لرستان روز جمعه ۲۸ شهریورماه بعد از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه حضور خواهند یافت.
وی افزود: در خرمآباد، این راهپیمایی از مصلی الغدیر تا مقابل بیمارستان شهدای عشایر برگزار میشود.
حجت الاسلام غلامی از مردم استان دعوت کرد تا با حضور گسترده در این راهپیمایی، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم کودککش صهیونی، حمایت خود از مردم غزه را اعلام کنند.