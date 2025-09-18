به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان گفت: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی، بررسی دوربین‌های مداربسته و مراودات مالی بین کارگران و مدیر جایگاه مشخص شد که عوامل این جایگاه حجم وسیعی از سوخت یارانه‌ای را تحویل قاچاقچیان داده اند.

سید حیدر موسوی افزود: تخلفات و فعالیت های مجرمانه این افراد موجب حجم وسیعی از نارضایتی عمومی مردم شده بود.

وی گفت: با صدور دستور قضایی، مدیر این پمپ بنزین به همراه شش تن از کارگرهایش دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان افزود: علاوه بر بازرسی از خانه ها، مخفیگاه و اقامتگاه این متخلفان، خودروهای آنان نیز توقیف شده است.

سید حیدر موسوی افزود: تاکنون از متهمان ۲۰ کارت سوخت استفاده شده در زمینه قاچاق کشف شده است.

وی گفت: متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری، روانه زندان شدند.