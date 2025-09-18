پخش زنده
۹۹۲ پرونده قاچاق امسال در آذربایجانغربی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی گفت: درشش ماه گذشته ۹۹۲ پرونده قاچاق به ارزش ۱۲۳ میلیارد ریال در آذربایجانغربی تشکیل و در این رابطه ۶۳ نفر شدند.
سرهنگ عسگر شهابی افزود: همزمان با بروز جنگ ۱۲ روزه و در راستای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شد تا روند تأمین این کالاها دچار اختلال نشود.
سرهنگ شهابی، با اشاره به برخورد جدی با خودروهای شوتی، از اجرای هفت طرح سراسری در استان خبر داد و گفت: در این راستا ۹۲۴ دستگاه خودروی شوتی توقیف شدهاست.
وی اظهارکرد: در راستای مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارزها و همکاری با شرکت توانیر برای مدیریت مصرف برق نیز، ۲۹۵ دستگاه ماینر به ارزش ۱۲۳ میلیارد ریال کشف و ۶۳ پرونده در این زمینه تشکیل و ۶۳ متهم نیز دستگیر شدهاند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجانغربی، همچنین به کشف و مقابله با جعل اسناد موتورسیکلتهای سنگین اشاره کرد و گفت: ۲۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین که صاحبان آنها با استفاده از اسناد جعلی اقدام به ترخیص آنها از حالت قاچاق کرده بودند، شناسایی و با همکاری تعزیرات حکومتی، شرکت جعلکننده اسناد متلاشی شد.
سرهنگ شهابی، در مورد ساماندهی بازار مرغ هم گفت: با اقدامات انجامشده، این کالای اساسی اکنون با قیمت ثابت و معقول در اختیار مردم قرار دارد و بهزودی ۱۰۰ تُن گوشت مرغ منجمد برای تنظیم بازار عرضه خواهد شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجانغربی، همچنین از ۳۷۷ مورد بازدید از انبارهای سطح استان خبر داد و اضافه کرد: در نتیجه این بازدیدها، ۴۶ پرونده به ارزش ۶۱ میلیارد تومان تشکیل و هشت انبار هم پلمب شد.
وی، با اشاره به موضوع احتکار کالاهای اساسی افزود: در نیمه نخست امسال، ۳۶ فقره کالای احتکار شده به ارزش ۹۸ میلیارد تومان کشف و ۳۶ نفر متهم دستگیر شدند.