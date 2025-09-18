پخش زنده
شهروندان مسیحی و مسلمان لبنانی بر حمایت از مقاومت در سالگرد انفجار پیجرها تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، جمعی از شهروندان لبنانی از طوایف ومذاهب مختلف این کشور درسالگرد عملیات تروریستی انفجارپیجرها درلبنان با تجمع درجاده ساحلی بیروت برحمایت از مقاومت تاکید کردند.
شهروندان مسیحی و مسلمان لبنانی در این تجمع جنایت رژیم صهیونیستی در انفجار پیجرها را محکوم کردند که دوازده شهید و حدود سه هزار مجروح برجای گذاشت.
الیاس جراده، یکی از نمایندگان مسیحی مجلس لبنان، سکوت دولتهای غربی دربرابر این جنایت را همدستی آشکار این دولتها با رژیم صهیونیستی دانست.
این تجمع بخشی از برنامههای مردمی در لبنان در آستانه سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب الله، است.
علی ضاهر، مسئول کمیته برگزاری برنامههای سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت: در روزهای آینده مراسمهای متنوع با حضور اقشار مختلف مردم لبنان درپایتخت ودیگر مناطق این کشور برگزار خواهد شد.