دادستان عمومی و انقلاب تفت:در عملیاتی فوری ماموران پلیس آگاهی و هماهنگی قضایی، دو عامل سرقت به عنف از یک سالمند ۸۰ ساله در روستای علی آباد تفت را در کمتر از ۶ ساعت پس از وقوع جرم، دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید جمال الدین طباطبایی افزود: در پی وقوع فقره سرقت به عنف از یک شهروند سالخورده در اولین ساعات دیروز (چهارشنبه ۲۶ شهریورماه) در روستای علی آباد شهرستان تفت، عملیات فوری مأموران پلیس آگاهی و پاوای استان یزد برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد.
وی تصریح کرد: با هماهنگیهای قضایی و همکاریهای بین حوزهای انتظامی، این دو متهم که در یکی از محلات حاشیهای شهر یزد مخفی شده بودند، در کمتر از ۶ ساعت پس از وقوع جرم در محل سکونت استیجاری خود دستگیر شدند.
طباطبایی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد که متهم اصلی، مردی بوده که با همکاری همسر خود و با طرح ریزی قبلی و با انگیزه بدهی مالی و وسوسه ناشی از مشاهده طلاهای سالمند در روز قبل از اقدام به سرقت کردهاند.