به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حمیدرضا شاه‌حسینی، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در ششمین جلسه ستاد استانی نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در سالن امام جواد (ع) استانداری قم، افزود: مدرسه‌سازی زیربنای توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود و مشارکت خیرین در این حوزه همچنان قابل توجه است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۵۶ درصد از مجموع کلاس‌های درس در کشور به همت خیران احداث شده‌است.

استاندار قم نیز در این نشست بر توسعه هنرستان‌ها و پیگیری مولدسازی در استان تاکید کرد و خطاب به فرمانداران جعفرآباد و کهک خواست جلسات ستاد نهضت در شهرستان‌های مذکور تشکیل شود.

در ادامه نیز نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای کمک به مدیریت آب در استان، ضرورت نصب کاهنده‌ها در شیرآلات مدارس نوساز می‌تواند مثمر ثمر باشد.

محمدمنان رییسی همچنین از اداره کل راه و شهرسازی استان خواست تا برای صدور پایان کار منازل نوساز هم این شرط را لحاظ کند.

ابوالفضل هندویان سخنگوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز راه تحقق مولدسازی را در تهاتر دانست و پیشنهاد داد تا فضا‌های تجاری احداث شده در مدارس برای توانمندسازی و خودکفایی مدارس توسط خیر راه‌اندازی و درآمد حاصل به حساب مدرسه واریز شود؛ این پیشنهاد با تایید اعضای جلسه تصویب شد.

مدیرکل نوسازی مدارس قم نیز با اشاره به بازتوزیع و بازتخصیص فضا‌های موجود آموزش و پرورش، گفت: بیش از ۲۰۰ کلاس به چرخه آموزشی استان بازگشته است.

احمدرضا اجتهادی اضافه کرد: در نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۹۰ پروژه با ظرفیت ۹۸۰ کلاس درس تعریف شده که حدود ۶۰ پروژه آغاز شده و موارد باقی‌مانده به دلیل کمبود اعتبار یا فقدان زمین با کاربری آموزشی در انتظار پیگیری هستند.

رییس هیات‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز قم، اتاق بازرگانی و مجمع خیرین مدرسه‌ساز دیار کریمه اهل‌بیت (س) را همراه و همیار یکدیگر دانست و بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در زمینه تعلیم و تربیت و ساخت مدارس تاکید کرد.

سید ناصر علایی طباطبایی در نشست مشترک هیات‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز و هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با ارائه آماری از تعداد دانش‌آموزان استان و میانگین سرانه فضای آموزشی، افزود: در حال حاضر ۲۷ پروژه با ظرفیت ۲۵۵ کلاس درس توسط خیرین استان در دست اجراست.

وی افزود: رویکرد مجمع خیرین مدرسه‌ساز قم توسعه هنرستان‌ها با عنایت به صنایع بومی استان است و ساخت هنرستان‌ها در کنار کارخانه‌های فعال استان نیز در دستور کار قرار دارد.

محمد ایرانی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با اشاره به نقش توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و جانمایی آنها در کنار کارخانه‌ها، افزود: تربیت نیروی انسانی کارآمد، نقشی کلیدی در توسعه کشور دارد و اتاق بازرگانی برای همکاری در این زمینه آماده است.