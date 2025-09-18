پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی همدان گفت: با بودجه پنج هزار و ۲۰ میلیارد ریالی برای ۱۲ پروژه از مسیر اجرای این طرح، تحول عظیمی در زیرساختهای این استان ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وجیه الله ذکوری افزود: این طرح ها در حوزههای گوناگونی از جمله ساخت و تکمیل فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا با ۳۳۵ میلیارد ریال، مطالعه و ساخت مرحله سوم پارک علم و فناوری همدان با ۳۱۰ میلیارد ریال، ساخت پاسگاه انتظامی روستای اصله شهرستان فامنین با ۱۱۰ میلیارد ریال، ساخت و تکمیل ساختمان اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان نهاوند با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار است.
او تأکید کرد: ساخت و تکمیل ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسدآباد با ۱۸۵ میلیارد ریال، ایجاد و توسعه مرکز تولید و پخش صدا و سیمای مرکز همدان با یک هزار ۵۰۰ میلیارد ریال، ساخت و تکمیل مجتمع ورزشی بانوان شهرستان رزن با ۱۳۰ میلیارد ریال، تکمیل مدرسه ۶ کلاسه روستای بیان شهرستان نهاوند با ۷۵ میلیارد ریال، تکمیل و تجهیز مجتمع آموزشی و فرهنگی شهرستان اسدآباد با ۴۵ میلیارد ریال از دیگر طرحهایی است که از محل نشان دار کردن مالیات احداث و به بهره برداری میرسد.
ذکوری، ساخت ساختمان اداری و آموزشی فنی و حرفهای شهرستان کبودرآهنگ با ۱۳۰ میلیارد ریال، احداث باند دوم کبودرآهنگ به قیدار به طول ۱۴ کیلومتر محدوده شیرین سو، آبرسانی به شهر همدان، اتمام طرح نصب و راه اندازی سیستم ازن زنی و حل مشکل طعم و بوی آب با یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از دیگر طرحها است.
او تأکید کرد: طرح نشاندار کردن مالیات فرصتی برای مشارکت مستقیم مودیان فراهم میکند تا با انتخاب طرح های مورد نظر، هم کار خیر انجام دهند و هم مالیاتشان را هدفمند به توسعه استان برسانند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: این طرح به مودیان امکان میدهد مالیات خود را به پروژههای اولویت دار مانند دانشگاه، راه سازی، آبرسانی، آموزشی و ورزشی اختصاص دهند.
طرح «نشاندار کردن مالیاتها» به عنوان یکی از سیاستهای کلان و تحولآفرین نظام مالیاتی کشور، با هدف افزایش شفافیت، مردمیسازی بودجه و هدفمندسازی منابع مالیاتی طراحی شده است که این طرح از تیرماه سال ۱۴۰۳ پس از تصویب هیأت دولت وارد مرحله اجرا شد و تاکنون با استقبال گسترده مودیان مواجه شده است.
«نشاندار کردن مالیاتها» نخستین گام برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام مالیاتی است، زیرا مردم باید بدانند مالیاتهایشان در کجا و چگونه هزینه میشود لذا این شفافیت موجب ارتقای اعتماد عمومی، افزایش انگیزه پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.