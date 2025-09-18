در آستانه مهر، نمایشگاه کتاب و نوشت افزار ایرانی اسلامی در برخوار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برخوار در آیین افتتاح این رویداد گفت: این نمایشگاه در راستای استفاده از نوشت افزار ایرانی اسلامی و هویت بخشی به فرزندان و مبارزه با نقشه‌ی شوم دشمنان راه اندازی شده است.

سید حمید طباطیایی افزود: همزمان با نمایشگاه نوشت افزار، نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش از دو هزار عنوان و ۱۰ هزار جلد کتاب تا ۶۵٪ تخفیف برگزار شده است.

وی غرفه‌های خوشنویسی، سیاه قلم، بازی و نقاشی کودکان، آموزش قران، عفاف و حجاب و تعویض چادر مشکی و رنگی، پرده خوانی زندگی حضرت زهرا (س)، مهدویت و قصص قرانی و مشاوره کودک و نوجوان را از برنامه جانبی این نمایشگاه نام برد.

این نمایشگاه تا ۴ مهر در دولت آباد، جنب پارک جهاد در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برخوار از ساعت ۱۶ تا ۲۱ دایر است.