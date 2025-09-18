آخرین روز سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به افغانستان علاوه بر دیدار‌های محلی با بازدید میدانی از خط آهن خواف هرات و معادن سنگ آهن افغانستان همراه بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در آخرین روز سفر سه روزه خود به هرات باستان سفر کرد. آقای اتابک در سفر به هرات علاوه بر دیدار با والی هرات، با فعالان اقتصادی این ولایت نشست مفصلی داشت.

در هرات آقای اتابک دو برنامه مهم دیگر هم داشت یکی بازدید از خط آهن خواف هرات و بررسی آخرین وضعیت آن بود خط آهنی که هر چند امسال در جابجایی کالا اوضاع خوبی داشته، اما به هدف گذاری تعیین شده نرسیده است.

یکی از اهداف این خط آهن جابجایی مسافر بود که هنوز عملیاتی نشده است، اما آقای اتابک منتظر قطار مسافربری نشد و با هیئتی که همراهش بود از طریق همین خط آهن به سوی ایران حرکت کرد.

در مسیر آقای اتابک از معادن غنی سنگ آهن غوریان افغانستان بازدید کرد در این سفر آقای اتابک با مسئولان افغانستان برای راه اندازی کارخانه کنسانتره سازی سنگ آهن در مرز دو کشور گفت‌و‌گو کرده است.