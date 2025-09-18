پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پست کشومان در حاشیه بیست و هشتمین کنگره اتحادیه جهانی پست در دبی با مدیران عالیرتبه پست امارات، اتحادیه جهانی پست و اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (APPU) دیدار و درباره راههای گسترش همکاریهای مشترک گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست کشورمان در دیدار با طارق احمد الوحدی، رئیس بیست و هشتمین کنگره اتحادیه پستی جهانی و مدیرعامل پست امارات، ضمن قدردانی از میزبانی امارات متحده عربی در برگزاری کنگره، بر استفاده از ظرفیت خطوط پستی دریایی برای انتقال مرسولات میان ایران و امارات تأکید کرد.
احمدی تداوم و تحکیم روابط پستی دو کشور را ضروری دانست و افزود: پست ایران در سالهای اخیر مسیر تمرکز بر ارائه خدمات نوین را در پیش گرفته و آماده است روابط خود را بهویژه در حوزه تجارت الکترونیک با سایر کشورها از جمله امارات تقویت کند.
وی با اشاره به پیشرفتهای مشترک ایران و امارات در حوزه خدمات نشانیمحور اظهار داشت: بسیاری از شرکتهای مستقر در دبی برای فعالیتهای خود نیازمند خدمات اعتبارسنجی هستند که با توجه به ظرفیتها و اعتماد عمومی، پست دو کشور میتوانند ارائهدهنده این خدمات جدید باشند.
آمادگی منطقه ویژه اقتصادی پیام برای ارائه خدمات لجستیکی و پستی
مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین به ظرفیتهای لجستیکی کشور اشاره کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام آماده ارائه خدمات لجستیکی و پستی است و در کنار استفاده از ظرفیت خطوط پستی دریایی برای انتقال مرسولات به امارات متحده عربی میتواند عملیاتی شود.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی کشورمان برای انتشار تمبر مشترک میان دو کشور خبر داد و افزود: تجربه انتشار تمبرهای مشترک نشان میدهد از این بستر میتوان به توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و امارات استفاده کرد.
مدیرعامل پست امارات نیز با ابراز خرسندی از حضور هیأت ایرانی در کنگره اتحادیه جهانی پست گفت: پست امارات آمادگی دارد تیم اقتصادی و بازرگانی خود را برای گسترش همکاریهای مشترک با پست ایران بهکار گیرد.
الوحدی، رئیس بیست و هشتمین کنگره اتحادیه پستی جهانی و مدیرعامل پست امارات نیز در این دیدار با استقبال از تقویت روابط متقابل ابراز امیدواری کرد؛ تفاهمنامه همکاریهای دو کشور در آینده نزدیک نهایی شود. دعوت رسمی احمدی از رئیس پست امارات برای سفر به ایران و ادامه مذاکرات نیز از دیگر بخشهای این گفتوگو بود.
تبیین پروژه «جینف» معاون دبیرکل اتحادیه جهانی پست
در ادامه این سفر، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست کشورمان با ماریان اوسوالد، معاون دبیرکل اتحادیه جهانی پست، دیدار کرد.
احمدی در این دیدار پروژه «جینف» و احراز نشانی را به عنوان یکی از طرحهای مهم و راهبردی پست ایران معرفی کرد و گفت: سرویسهای مبتنی بر این زیرساخت ظرفیت آن را دارند تا در سطح بینالمللی توسط شبکههای پستی اجرا شوند.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع احراز نشانی سکونت شهروندان برای برخورداری از خدمات اجتماعی گوناگون افزود: با توجه به سابقه تاریخی اعتماد مردم به پست، این خدمات میتواند در همه کشورهای عضو اتحادیه عملیاتی شود.
مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین به پیشرفتهای اخیر پست ایران و همکاری با شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها اشاره کرد و گفت: ادغام خدمات سنتی پستی با فناوریهای نوین در پست ایران اجرایی شده و هماکنون با هدف پاسخگویی به نیازهای روز جامعه، نسل سوم خدمات پستی را مبتنی بر دادهها و موقعیت مکانی ارائه میدهیم.
احمدی با تأکید بر نقش اتحادیه جهانی پست در کمک به پیشرفت کشورها خاطرنشان کرد: مایه خرسندی است که از مشاورهها و همکاریهای این اتحادیه در مسیر پیادهسازی و تداوم تحول دیجیتال در خدمات پستی بهرهمند شویم.
ماریان اوسوالد، معاون دبیرکل اتحادیه جهانی پست نیز در این دیدار با اشاره به اینکه سالها پیش از ایران بازدید داشته و همواره به فرهنگ ایرانی علاقهمند بوده و امروز شاهد پیشرفتهای چشمگیر شرکت ملی پست است، گفت: بخش فناوری اتحادیه جهانی پست آماده ارائه خدمات مشورتی در حوزه فناوری اطلاعات است و پیشنهاد میشود از ظرفیت کمیته مشورتی اتحادیه برای انتقال تجربیات علمی بهرهبرداری شود.
تشریح پست سبز در دیدار با دبیرکل اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه
همچنین احمدی در دیدار با وینایا پراکاش سینگ، دبیرکل اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه (APPU)، موضوع توسعه پست سبز، تحول دیجیتال و خدمات مبتنی بر داده مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: پست ایران در مسیر ارائه نسل سوم خدمات پستی قرار گرفته و در این مسیر از کمکهای فنی اتحادیه برای تسریع روند تحول استقبال میکند.
وی با اشاره به ظرفیت شرکتهای نوآور ایرانی افزود: بیش از ۱۴۰ استارتآپ در مرکز نوآوری پست ایران عضو هستند و این توانمندی میتواند در حوزههایی همچون سورتینگ و لاکرهای هوشمند به سایر کشورهای آسیایی خدمات ارائه دهد.
احمدی در ادامه با دعوت از دبیرکل اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه برای بازدید از پروژههای تحول دیجیتال و مرکز ملی پردازش پستی ایران تصریح کرد: در حوزه توزیع نهایی نیز بهویژه در زمینه استفاده از خودروهای برقی نیازمند دریافت مشاورههای تخصصی هستیم و قدردان حمایتهای آموزشی اتحادیه در این زمینه خواهیم بود.
دبیرکل اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه نیز با استقبال از دیدگاههای مطرحشده و اعلام آمادگی برای ارائه همکاریهای مشاورهای گفت: از پیشرفتهای پست ایران خرسندیم و نقشآفرینی این کشور در راهبری شورای اجرایی اتحادیه در سالهای گذشته قابل تقدیر است.
سینگ با اشاره به برنامههای آموزشی APPU افزود: اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه آماده است تا مانند گذشته با برگزاری دورههای آموزشی سالانه و تسهیل حضور نمایندگان ایران، از روند تحول پست ایران حمایت کند.
وی همچنین از ایران دعوت کرد در همایش کسبوکار پستی در بانکوک که با حضور بخش خصوصی برگزار میشود، شرکت کند.