فرمانده انتظامی استان ایلام از شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای منزل و ساختمان‌های نیمه کاره در شهرستان ایلام با ۲۷ فقره سرقت خبر داد.

سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل و ساختمان‌های نیمه کاره در برخی مناطق شهر ایلام، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان با اقدامات خاص پلیسی و تحقیقات میدانی رد پای یک سارق سابقه دار را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: مأموران انتظامی طی هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات منسجم موفق شدند متهم را دستگیر کنند.

سردار سلمانی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۲۷ فقره سرقت از منازل و ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف کرد گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.