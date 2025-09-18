پخش زنده
تولید نهال برای استمرار در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در نهالستان های کازرون ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، علی دهقانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون گفت: برای تداوم در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تاکنون بیش از ۳۹۸ هزار اصله نهال از گونههای مختلف در این شهرستان تولید شده است.
وی افزود: تعداد نهالهای کشت شده ۳۹۸ هزار و ۶۰۰ اصله است که عمده آن گونههایی از قبیل شمشاد، جانبو و شاخ بزی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون با بیان اینکه اجرای این طرح می تواند سبب تحول عظیمی در توسعه فضای سبز در مناطق مختلف شهرستان شود گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم کازرون میتواند سطح کاشت نهال در نهالستان را افزایش داده و حتی تعهدات تولید نهال دیگر شهرستانها را تامین کند.