رفع تصرف اراضی ملی در رامسر
بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی در رامسر از دست متجاوزان رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامسر گفت: در راستای اجرای دستور مقام قضایی و حکم قطعیتیافته، بهمنظور حفاظت و صیانت از انفال و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، عملیات رفع تصرف و قلع و قمع در ۵۲۱۲ مترمربع از اراضی ملی این شهرستان انجام شد.
شهرام اشکانی افزود: این اقدام با همکاری دادستانی شهرستان رامسر، واحد اجرای احکام دادگستری، نیروی انتظامی و با حضور کارشناسان واحد حقوقی و یگان حفاظت اداره منابع طبیعی رامسر انجام شد
او ادامه داد: حفاظت از اراضی ملی و برخورد قانونی با متجاوزان، یکی از اولویتهای جدی این اداره است و این روند با قاطعیت ادامه خواهد داشت.