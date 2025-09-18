معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: مسائل و جانمایی شهرک‌های مسکونی نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی بررسی شد تا روند اجرای این شهرک‌ها تسریع یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مهرداد حبیب نژاد در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد، اظهار داشت: روند اجرای طرح ایجاد شهرک مسکونی در این استان در دست انجام است و اهتمام ویژه‌ای برای اجرای هر چه سریع‌تر این طرح وجود دارد.

وی بیان کرد: احصا مسائل و پیگیری توسعه زیر ساخت‌های مسکن ارزان در قالب شهرک سازی و توسعه شهرک‌ها در آذربایجان‌غربی از برنامه‌های مهم به شمار می‌رود که این مساله با جدیت دنبال می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: احداث شهرک‌های مسکونی با توسعه زیرساخت‌های جانبی مثل آب، برق، گاز، فاضلاب، جاده‌ها، و همچنین خدمات عمومی مثل مدارس، مراکز درمانی، پارک‌ها و فروشگاه‌ها همراه هستند و این توسعه همه‌جانبه به بهبود کیفیت زندگی در مناطق هدف کمک می‌کند.

حبیب نژاد افزود: این طرح به توزیع عادلانه‌تر جمعیت و امکانات در مناطق مختلف کشور کمک کرده و از تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت‌ها در چند شهر بزرگ جلوگیری می‌کند.