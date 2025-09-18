به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری خارج از ضوابط هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت از نوع نفت گاز به ارزش یک میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان ماکو سوخت قاچاق را در بازرسی از یک. احد پارکینگ خودرویی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.