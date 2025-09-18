پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا امروز در محدوده دریایی استان نسبتا آرام پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز صبح، مه رقیق صبحگاهی پدیده سواحل و جزایر خواهد بود و در پارهای از نقاط سبب کاهش موقتی دید افقی خواهد شد.
او افزود: شرایط برای ترددهای دریایی نسبتا مساعد خواهد بود و از اواخر وقت امشب و صبح فردا جمعه در دریای عمان و تنگه هرمز و از بامداد شنبه در خلیج فارس افزایش بادهای جنوب شرقی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: این شرایط نامساعد دریایی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و توصیه میشود با جلوگیری از تردد شناورهای سبک، صیادی وتفریحی، تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
او افزود: امروز و فردا با ماندگاری هوای گرم در استان، نوسان دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجهای خواهد داشت و در اوایل هفته آینده با افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.