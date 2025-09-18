به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده شرکت بازگانی برای گرانفروشی برنج هندی به میزان یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان جهاد کشاورزی استان گزارش تخلف را در بازرسی از یک شرکت بازرگانی توزیع برنج کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.