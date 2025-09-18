به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: سیزدهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان با حضور شش هزار و ۷۵۳ داوطلب امروز پنجشنبه به‌طور همزمان در ساری، بابلسر، بابل، نوشهر و تنکابن برگزار می‌شود.

محمد کریمی گفت: آزمون استخدامی بانک مرکزی نیز با حضور ۱۶۵۸ داوطلب فردا جمعه، ۲۸ شهریوردر بابلسر برگزار می‌شود.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش نیز با حضور بیش از ۲۱ هزار داوطلب مرداد ماه امسال در ساری، بهشهر، قائم‌شهر، بابل، آمل، بابلسر، چالوس و تنکابن برگزار شده بود.

از مجموع بیش از ۵۶۹ هزار متقاضی مشاغل آموزگاری، دبیری و هنرآموزی در سراسر کشور در این آزمون، بیش از ۳۰ هزار نفر پذیرفته شدند.