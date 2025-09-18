به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار "محمد احمدی" فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر، اظهار داشت: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: مرزبانان طی این عملیات ها، مقدار ۵ کیلوگرم نقره، ۵۰۴ هزار نخ سیگار، ۴۵۹ ثوب البسه، ۵۴۴ قلم داروی، ۲۶ هزار و ۷۰۰ لیتر انواع سوخت قاچاق و چند قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۱۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی کشفیات، خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها ۵ نفر متهم دستگیر و ۴ دستگاه خودرو نیز توقیف شد که با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار"احمدی" با اشاره به پیامد‌های زیان بار قاچاق خاطر نشان کرد:: دلاور مردان مرزبانی شبانه روز جهت حفظ مرز‌های کشور عزیزمان در تلاش بوده و با هرگونه تجاوز به خاک میهن برابر قانون برخورد خواهند کرد.