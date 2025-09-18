پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت: خراسان جنوبی بهترین موقعیت را برای افزایش مبادلات تجاری با کشور افغانستان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سیدمحمد اتابک پس از سفر سه روزه به افغانستان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما در بیرجند، افزایش مبادلات اقتصادی بین دو کشور را از نتایج دیدارهای دیپلماتیک با مقامات افغانستان دانست و گفت: در این میان خراسان جنوبی با طولانیترین مرز با این کشور و داشتن چند پایانه تجاری مفید میتواند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور افغانستان و ایران ایفا کند.
وی افزود: شرایطی که این استان به لحاظ ظرفیتهای معدنی وتنوع صنعتی داد امیدواریم که با ارتقاء شاخصها بتواند وضعیت بهتری پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البته شاخصهای استان در سال گذشته رشد قابل قبول داشته که هماهنگی بین مسولان و نمایندگان در این امر نقش مهمی داشته است.
سیدمحمد اتابک افزود: در سایه این هماهنگی خراسان جنوبی میتواند ارزش افزوده بیشتری برای استان و کشور ایجاد داشته باشد.
وی با اشاره به سالگرد حادثه معدن طبس گفت: حضور در این روز یادآور ضرورت توجه به توسعه متوازن اقتصادی و صیانت از ظرفیتهای معدنی و صنعتی استان است.