به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید‌محمد اتابک پس از سفر سه روزه به افغانستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما در بیرجند، افزایش مبادلات اقتصادی بین دو کشور را از نتایج دیدار‌های دیپلماتیک با مقامات افغانستان دانست و گفت: در این میان خراسان جنوبی با طولانی‌ترین مرز با این کشور و داشتن چند پایانه تجاری مفید می‌تواند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور افغانستان و ایران ایفا کند.



وی افزود: شرایطی که این استان به لحاظ ظرفیت‌های معدنی وتنوع صنعتی داد امیدواریم که با ارتقاء شاخص‌ها بتواند وضعیت بهتری پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البته شاخص‌های استان در سال گذشته رشد قابل قبول داشته که هماهنگی بین مسولان و نمایندگان در این امر نقش مهمی داشته است.

سید‌محمد اتابک افزود: در سایه این هماهنگی خراسان جنوبی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای استان و کشور ایجاد داشته باشد.

وی با اشاره به سالگرد حادثه معدن طبس گفت: حضور در این روز یادآور ضرورت توجه به توسعه متوازن اقتصادی و صیانت از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی استان است.