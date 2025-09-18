پخش زنده
امروز: -
با آغاز فصل برداشت پسته از باغهای طلایی رفسنجان، نهمین جشن ملی پسته با حضور کشاورزان، هنرمندان و هزاران نفر از مردم این شهرستان برگزار و تا جمعه ۲۸ شهریور ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،جشنی که از عطر دانههای سبز تا رنگ نقاشی کودکان، همه را به قلب فرهنگ و اقتصاد طلای سبز ایران پیوند زده است.
همزمان با آغاز برداشت پسته از باغهای شهرستان رفسنجان، صدای خشخش برگها و افتادن دانههای سبز در گونیها، نوید فصل تازهای را برای اقتصاد و فرهنگ این دیار داد.
امسال پیشبینی میشود ۷۰ هزار تن پسته از بیش از ۸۰ هزار هکتار باغات رفسنجان برداشت شود؛ محصولی استراتژیک که رفسنجان را به پایتخت طلای سبز ایران بدل کرده است.
نهمین جشن ملی پسته رفسنجان نیز با حضور گسترده مردم، کشاورزان و هنرمندان، رنگ و بوی تازهای به شهر بخشید. در رقابتهای خوراکی با محوریت پسته، ۳۲ شرکتکننده شامل ۱۱ نفر در بخش غذا و ۲۱ نفر در بخش شیرینی، هنر و خلاقیت خود را به نمایش گذاشته است
مسابقات بومی و محلی همچون پستهجمعکنی، دوز پسته و چوبکشی، یادگار سنتهای کشاورزی این خطه را زنده کرد. اجرای اشعار طنز توسط شاعران طنزپرداز کشور، و برگزاری آیتم طومار نقاشی با مشارکت گسترده کودکان و نوجوانان، بخشهای فرهنگی این جشن بودند که شور و نشاطی ویژه به آن افزودند.
این جشن با شبهای موسیقی محلی و حضور جمعیت هزاراننفری، به شکرانه برداشت این نعمت الهی، تا روز جمعه تا روز جمعه ۲۸ شهریور ادامه دارد. رویدادی که نشان میدهد پسته تنها کالایی صادراتی نیست، بلکه ریشهای عمیق در هویت و زندگی مردم رفسنجان دارد.