به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامي سيرجان گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر هنگام گشت‌زني در سطح شهر به يک دستگاه خودروي لندکروز مشکوک و پس از استعلام از سامانه هاي پليس مشخص شد پلاک اين خودرو جعلي و مربوط به يک دستگاه لندکروز کاملا مشابه در يکي از ديگر استان هاي کشور است.

سرهنگ “خواجه پور” تصريح کرد: در اين رابطه با پيچويي هاي تخصصي پليس، لندکروز دوم هم در يکي از استان هاي شمال کشور شناسايي و پس از توقيف به همراه خودروي اول جهت تعين تکليف به پارکينگ منتقل شد.