به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محمد رضا قلندر شریف، شهردار مشهد گفت: یکی از این طرحها ساخت و تجهیزمصلی (نمازخانه) بوستان خورشید به مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع واقع در بوستان خورشید خواهد بود.

در کنار این طرح ها ۱۵ طرحدیگر شامل کاشت و ایجاد فضای سبز باغ رنگ‌های بوستان خورشید، اصلاح هندسی و تعریض بزرگراه شهید کلانتری، اصلاح هندسی تقاطع شهید کاوه، تجهیز پارک وکیل آباد به کد گذاری هوشمند اطلاع رسانی، پروژه پارکینگ پارک خورشید، اصلاح هندسی و پارکینگ طولی بوستان وکیل آباد با ظرفیت ۲۰۹ خودرو، احداث پارک بهار در بلوار کشوری و بوستان چکاوک (انت‌های بولوار هفت تیر) افتتاح می‌شود.

همچنینطرح احداث زمین بازی کودکان بوستان پژوهش، پروژه نورپردازی پل آزادی، احداث مخزن دو هزار متر مکعبی شبکه جداسازی بوستان باباکوهی، احیای قنات زیست پارک، کوهپارک و وکیل آباد، احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی بوستان صفا و احداث چایخانه پاتوق فرهنگی محله هفت تیرنیز به بهره برداری خواهد رسید.

فردا پروژه عمرانی، فرهنگی و خدمات شهری با هزینه بیش از یک هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال واقع در محدوده منطقه ۹ شهرداری مشهد افتتاح وبه بهره برداری می‌رسد.