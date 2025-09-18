تصادف اتوبوس و تریلی در جاده آرادان به گرمسار راننده اتوبوس را به کام مرگ فرستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این حادثه صبح امروز در محور آرادان به گرمسار ؛ ۱۰ کیلومتری گرمسار رخ داد .

اتوبوس که از مشهد عازم تهران بود ۳۷ مسافر داشت که بر اثر این تصادف ۲۱ نفر از آنها برای بررسی‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

۳ نفر از مصدومان با بالگرد و سایر مصدومان با ۱۰ دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: در این حادثه راننده اتوبوس در بیمارستان فوت کرد و یک نوجوان بد حال بستری شد.

سرهنگ موسی بزرگی علت این حادثه را بی توجهی راننده اتوبوس به جلو عنوان کرد.