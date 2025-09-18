پخش زنده
امروز: -
دادستان قشم در نشست با مسئولان اتحادیه صنف طلا فروشان این شهرستان بر ضرورت رعایت دقیق نکات ایمنی از سوی واحدهای صنفی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نریمانی گفت: پیشگیری از سرقت و ایجاد آرامش در فضای کسبوکار ضروری است.
در این نشست مقرر شد در آینده ای نزدیک بازدیدهای میدانی از مجتمعهای طلافروشی و دیگر واحدها صورت گیرد و اتحادیه صنف طلا فروشان علاوه بر همکاری با دستگاههای ذیربط، بر اجرای الزامات ایمنی نظارت مستمر داشته باشد.
بیشتر بخوانید: قدردانی از ۳۴ قاضی نمونه در هرمزگان