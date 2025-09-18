در آستانه روز شعر و ادب فارسی، جمعی از مسئولان هرمزگان با استاد علی رضایی، پیشکسوت فرهنگ و هنر استان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ آیت الله عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه استاد رضایی الگویی از فداکاری در عرصه فرهنگ است،بر لزوم حمایت از شخصیت‌های تاثیرگذار تاکید کرد.

استاندار هرمزگان نیز گفت: وجود استادانی چون رضایی موجب حفظ اصالت‌های فرهنگی و انتقال تجربیات به نسل‌های آینده می‌شود.

در این دیدار، از خدمات استاد رضایی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و پژوهشی قدردانی شد.

بیشتر بخوانید: تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان

استاد علی رضایی متولد سال ۱۳۲۷ در میناب است که ۵۶ سال سابقه تدریس زبان و ادبیات فارسی دارد، بیش از ۳۰ نمایشنامه نوشته و بیش از ده عنوان کتاب در زمینه فرهنگ عامه، شعر، قصه و ادبیات با محور فرهنگ هرمزگان نوشته است.