دومین نشست تخصصی بستهبندی صنایعدستی در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دومین نشست تخصصی بستهبندی صنایعدستی با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، جمعی از مسئولان و هنرمندان صنایعدستی استان بههمت معاونت صنایعدستی این ادارهکل برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این نشست اظهار کرد: یکی از مهمترین ضعفهای حوزه اقتصادی موضوع برندسازی است و برای این منظور باید علوم بهروز درحوزه تجارت و بستهبندی را آموخت و خود را با خواستهها و نیازهای بازار جهانی تطبیق داد.
مرتضی صفری افزود: چرا که بستهبندی ویترین یک محصول بوده و خریدار ابتدا با دیدن آن برای خرید رغبت پیدا میکند و هر چقدر زیبایی و طراحی بستهبندی متناسب با سلیقه خریدار باشد آن محصول موفقیت بالایی در تصاحب بازار پیدا خواهد کرد.
او گفت: صنایعدستی یک هنر بسیار زیبا و ظریف بوده و نیاز است بستهبندی این آثار نیز متناسب با شان و جایگاه این آثار باشد حتی از هنر صنایعدستی نیز میتوان برای طراحیهای بستهبندی استفاده کرد.