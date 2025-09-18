پخش زنده
اداره کل هواشناسی اعلام کرد: تا پیش از ظهر امروز در برخی نقاط به ویژه مناطق جنوبی و شرقی استان یزد افزایش سرعت باد با احتمال گرد و خاک و کاهش نسبی دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همچنین اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرده: از شنبه تا دوشنبه گاهی افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید با احتمال گرد و خاک و انتقال گردوغبار از مناطق مجاور به استان یزد پیشبینی میشود.
از لحاظ دمایی در روزهای جمعه و شنبه، حدود ۲ تا ۳ درجه، افزایش دما و از یکشنبه با شمالی شدن جریانات کاهش نسبتا محسوس دما در استان یزد رخ خواهد داد.