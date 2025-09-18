پخش زنده
دهمین نشست پروژه نمایشی «قرار هفت» با حضور شماری از هنرمندان و پژوهشگران عرصه تئاتر و ادبیات کودک و نوجوان به بررسی موضوع نمایشنامه نویسی در عرصه تئاتر کودک و نوجوان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دهمین نشست طرح «قرارِ هفت» با موضوع «نخستین گامهای نمایشنامهنویسی برای کودکان در ایران» به همت اندیشکده امید و با حضور احمد بیگلریان نویسنده، کارگردان و پژوهشگر، سیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و میزبانی منوچهر اکبرلو نویسنده و پژوهشگر ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در مجموعه «کارستان بهارستان» تهران برگزار میشود.
نشستهای علمی- پژوهشی «قرارِ هفت» - قرار اهالی هنر، فرهنگ، تربیت - فرصتی است تا با حضور صاحبنظران، اندیشمندان و علاقهمندان پیرامون یک مسئله از مصرف کالای فرهنگی کودکان و نوجوان، گفتگویی مبتنی بر تجربهها، نظریات علمی و نیازهای کودکان و نوجوان شکل بگیرد.
براساس برنامهریزیهای انجام شده، در تلاش هستیم، باتوجه به اینکه روزهای شنبه تئاتر اجرا نمیشود، نشستهای «قرارِ هفت» با محوریت تئاتر کودک و نوجوان را آخرین شنبه هر ماه و با حضور استادان ، کارشناسان، پژوهشگران و علاقهمندان به تئاتر کودک و نوجوان برگزار کنیم.»
علاقهمندان میتواند برای حضور در این برنامه به کارستان بهارستان واقع در خیابان ابن سینا پایینتر از بیمارستان طرفه، نرسیده به میدان بهارستان، پلاک ۸۸ مراجعه کنند.