به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرمانده انتظامي بم گفت: شب گذشته پس از گزارش ربودن جواني ۱۸ ساله در بخش بروات اين شهرستان، مشخص شد خانمي ۱۸ ساله توسط ۴ سرنشين مسلح يک دستگاه پژو ۴۰۵ به گروگان گرفته که ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۴ محل نگهداری فرد گرو گرفته شده در منزلی شخصی در بخش بروات را شناسايي و موفق شدند اين فرد را در کمتر از ۵ ساعت آزاد کنند.

سرهنگ “عبدلي نسب” با اشاره به کشف يک خشاب و ۲ خودرو و يک موتورسيکلت از مخفيگاه متهمين که در گروگانگيري از آنها استفاده شده بود تصريح کرد: متهمان که قبل از حضور پليس از اين محل فرار کرده بودند تحت شناسايي قرار گرفتند و تلاش براي دستگيري عاملان و انگيزه آدم ربايان ادامه دارد.