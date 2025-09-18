\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0644\u06cc \u06cc\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0648\u0642\u0641 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0648\u0627\u0642\u0641\u0627\u0646\u060c \u062e\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u061b \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u0622\u0646 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c\n. \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648\u0642\u0641 \u0648 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0646\u0645\u0648\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0627\u0633\u062a\n\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0