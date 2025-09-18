ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانکها در اول مهر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری از تغییر ساعات کاری ادارات، مدارس و بانکها از اول مهر خبر داد. سید مسعود حسینی با بیان اینکه همزمان با سراسر کشور از اول مهر ساعات شروع کار در ادارات مدارس و بانکها در کهگیلویه و بویراحمد نیز تغییر میکند گفت: بر این اساس مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و مدارس مقطع ابتدایی نیز از ساعت ۸:۰۰ آغاز به کار خواهند کرد. حسینی با بیان اینکه مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع به کار خود باز باشند، افزود: ساعت آغاز به کار بانکها نیز ۷:۳۰ خواهد بود و کارمندان باید ساعت ۷:۰۰ با حضور در محل کار آماده خدمت رسانی باشند. وی اضافه کرد: ساعت آغاز به کار مراکز آموزشی نیز از ساعت ۸:۰۰ صبح شروع میشود.