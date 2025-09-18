به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیین افتتاح طرح محیط یار با حضور مدیران و مراقبان سلامت مدارس ابتدایی سراسر استان یزد، در سالن اجتماعات هتل فرهنگیان یزد برگزار شد.

در چارچوب این برنامه، اجرای طرح محیط یار در مدارس و در قالب سفیران سلامت دانش‌آموزی در استان یزد آغاز شد.

در این مراسم «حسن اکبری» مدیر اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد، اظهار کرد: طرح آموزش و توانمندسازی محیط زیستی مدیران و مراقبین سلامت مدارس دوره ابتدایی سراسر کشور با هدف ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و افزایش سواد محیط زیستی در جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با همکاری مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان و دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای اجرا ابلاغ شده است.

اکبری اظهار کرد: در این طرح، تلاش می‌شود اهمیت حفاظت از محیط زیست از سنین پایه در دانش‌آموزان نهادینه شود و حفظ منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع، آب، هوا، خاک و دریا جزئی از فرهنگ عمومی کشور قرار گیرد.

مدیر کل محیط زیست استان یزد اظهار کر: اجرای طرح همچنین در راستای سیاست‌های کلی و اصول قانون اساسی کشور در زمینه حفاظت از محیط زیست و ارتقای سواد اخلاق و رفتار زیست محیطی جامعه صورت می‌گیرد.

اکبری گفت: موضوعات این دوره‌ها شامل شیوه‌نامه اجرایی طرح ملی محیط یار، مدیریت سبز در مدارس، اثرات تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مدارس خواهد بود.

مدیر کل محیط زیست استان یزد گفت: مرحله دوم طرح شامل بازدید‌های میدانی از مناطق حفاظت شده، موزه‌های تاریخ طبیعی و همچنین بازدید از صنایع فعال شامل تصفیه‌خانه‌های آب، کارخانجات بازیافت و سایت‌های انرژی تجدیدپذیر است.

مدیر کل محیط زیست استان یزد خاطرنشان کرد: این طرح با هدف ایجاد فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در مدارس ابتدایی و تربیت نسلی آگاه و دوستدار محیط زیست اجرا می‌شود.